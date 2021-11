New York (www.anleihencheck.de) - Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman, kommentiert die Aussagen der letzten EZB-Sitzung:Die Entscheidungen der letzten EZB-Sitzung seien wichtiger gewesen als vom Markt erwartet. Frau Lagarde habe klargestellt, dass die EZB die Inflation mittelfristig weiterhin unter ihrem Ziel von zwei Prozent sehe, weshalb ihre Prognosen unverändert bleiben würden. Sie halte es für unwahrscheinlich, dass die Bedingungen für eine Zinssteigerungen in dem vom Markt eingerechneten Zeitrahmen erfüllt sein würden. Während die deutsche Konjunkturabschwächung durch gestiegene Energiekosten noch verstärkt werde, sei die EZB in einer abwartenden Haltung. Die Befürchtung der Märkte, die EZB sei zu früh restriktiv gewesen, habe sie beantwortet: Der Anleihenmarkt sollte über die nächsten fünf Jahre anhaltende Aktivität und höhere Zinsen erwarten. ...

