NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys vor den am 2. November erwarteten Umsatzzahlen vom Partnerunternehmen Incyte zu Monjuvi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Mit seiner Umsatzschätzung zum Blutkrebsmedikament Tafasitamab (Monjuvi) liege er mit 17,8 Millionen Euro deutlich hinter der Konsensschätzung von 20,1 Millioen Euro, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erinnerte zudem daran, dass das Biotech-Unternehmen Morphosys seine Zahlen zum dritten Quartal am 10. November abends vorlegen werde./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 10:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 10:38 / GMT



ISIN: DE0006632003

