Es war ein starker Oktober für den Wasserstoff-Sektor und insbesondere für die Aktien von Plug Power. Über 50 Prozent legten die Papiere des Herstellers von Brennstoffzellen zu - und geht es nach den Analysten von Morgan Stanley hat Plug Power sogar noch mehr Potenzial.Die Rallye bei der Aktie von Plug Power geht in der ersten Handelswoche des Novembers ungebremst weiter. Zuletzt notierte das Papier 6,6 Prozent im Plus auf 40,80 Dollar. Ein wichtiger Kurstreiber am Montag ist dabei eine positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...