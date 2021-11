Reinbeißen ist leider nicht möglich - dabei sieht das Bild zum Anbeißen lecker aus. McDonald's springt auf den NFT-Trend auf und bietet nun zehn NFTs zum 40-jährigen Jubiläum des McRib an.Per Twitter können sich Fans um eine Zuteilung dieser per Blockchain garantiert raren Bilder bewerben. "Unsere McRib NFTs sind digitale Versionen des bei Fans so beliebten Sandwich - fast so saftig wie der McRib selbst - und wir verschenken sie ab 1. November an einige glückliche Fans", so die Burger-Firma.Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...