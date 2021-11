DJ XETRA-SCHLUSS/DAX startet mit Aufschlägen in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Gute ökonomische Vorlagen kamen aus Asien. Dort sind die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für die Industrie in China, Japan und Indien besser als befürchtet ausgefallen. Gute US-Einkaufsmanagerindizes unterstützten derweil die Erwartung, dass die US-Notenbank in dieser Woche ein Rückfahren der Wertpapierkäufe bekannt geben wird. Das dürfte an den Märkten aber weitgehend eingepreist sein. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 15.806 Punkte.

G20-Treffen enttäuscht

Das G20-Treffen ist dagegen auf ganzer Linie enttäuschend verlaufen mit wenig konkreten Ergebnissen. Das Treffen habe wenig gegen den Klimawandel getan, dafür sehr viel für die Public-Relations-Industrie, merkte UBS-Chefvolkswirt Paul Donovan an. Unter anderem gab man auf dem Treffen eher ein Lippenbekenntnis ab, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken - nannte aber keine konkreten Maßnahmen, Regeln oder Aktionspläne.

Der Bankensektor war zu Wochenbeginn gesucht. Der Sektor profitierte von der Erwartung steigender Zinsen. Die Bank of England könnte bereits in der laufenden Woche die Zinsen anheben, während die US-Notenbank vermutlich eine Reduzierung der Wertpapierkäufe bekannt geben wird. An den Märkten wird zudem eine Zinserhöhung durch die EZB im kommenden Jahr eingepreist. Deutsche Bank gewannen 1,4 Prozent und Commerzbank 0,8 Prozent.

Mit festen Kursen zeigten sich auch Stahlaktien. Thyssen legten 2,4 Prozent und Salzgitter 1,9. Der Kurs des Stahlhändlers Klöckner & Co gewann 2,9 Prozent. Kurstreiber war die Abschaffung der US-Strafzölle auf europäischen Stahl. Dafür verzichtet die EU auf Strafzölle für Whisky, Jeans und Harley-Davidson-Motorräder.

Hapag-Lloyd nach Studie gesucht

Unternehmensnachrichten waren zu Wochenbeginn rar. Das wird sich im weiteren Wochenverlauf ändern, wenn die Berichtssaison wieder an Fahrt aufnimmt. Für Hapag-Lloyd ging es um 6,9 Prozent nach oben auf 198,70 Euro. Hier hatte die Deutsche Bank das Kursziel auf 324 Euro erhöht von 265 Euro, weil die Analysten mit einem herausragenden Jahr für die Containerschifffahrt rechnen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.806,29 +0,7% +15,22% DAX-Future 15.803,00 +0,9% +15,91% XDAX 15.814,12 +0,6% +15,69% MDAX 35.117,27 +0,8% +14,03% TecDAX 3.869,04 +1,2% +20,43% SDAX 17.213,03 +1,0% +16,58% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,24 -14 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 35 5 0 2.691,1 49,2 80,6 MDAX 35 15 0 602,8 36,2 38,5 TecDAX 22 8 0 705,5 23,7 37,7 SDAX 51 18 1 191,5 8,9 10,3 ===

