Hamburg (ots) -"Immun" - das erste Hörbuch von Philipp Dettmer, Gründer des international erfolgreichen YouTube-Wissenschaftskanals "kurzgesagt"Wer hätte gedacht, dass unser Immunsystem einem fesselnden Science-Fiction-Film gleicht? Philipp Dettmer, Gründer und Kopf des YouTube-Kanals "kurzgesagt", macht es sich in seinen Videos zur Aufgabe, komplizierte Gedanken einfach und anschaulich zur erklären. In seinem ersten Hörbuch nimmt er sich nun unseres Immunsystems an und bringt uns dessen Komplexität mit genialen Vergleichen und humorvollen Erklärungen näher - passend in einer Zeit, in der viele genauer wissen möchten, wie die Immunabwehr unseres Körpers eigentlich funktioniert. Gelesen wird "Immun" von Christoph Jablonka, der "kurzgesagt"-Begeisterten bereits als deutsche Stimme der Wissensvideos bekannt sein dürfte. [Hörprobe (https://www.hoerbuch-hamburg.de/audio/9783957132499.mp3)]In jeder Sekunde unseres Lebens werden wir angegriffen. Bakterien, Viren, Pilzsporen und andere Lebewesen wollen in unseren Körper eindringen, unsere Energie rauben und uns krank machen. Doch dann werden sie von einer riesigen Armee Zellen angegriffen, unserem Immunsystem. Die Zellen kämpfen wie ein T-Rex auf Speed und opfern ihr eigenes Leben für uns. Ohne Immunsystem würden wir innerhalb von Sekunden sterben. Das klingt simpel, ist aber in Wirklichkeit kompliziert, wunderschön und einfach erstaunlich.Die packende Darstellung eines komplexen Systems - ein außergewöhnliches HörerlebnisIn 700 mitreißenden Minuten Laufzeit tauchen wir mit Christoph Jablonka und seiner unverwechselbaren Erzählstimme ein in dieses seltsame, hochkomplexe und wunderschöne System, das sich unser Immunsystem nennt. Das ist Ohrenkino und Wissens-Unterhaltung vom Feinsten.Das Hörbuch "Immun - Alles über das faszinierende System, das uns am Leben hält" ist nun im Download und als CD verfügbar.Für Fragen und Rezensionsexemplare wenden Sie sich gerne an: presse@hoerbuch-hamburg.dePressekontakt:Hörbuch Hamburg PRESSEJulia Bergemann und Laura BottinTelefon: (040) 897 207 8 15E-Mail: presse@hoerbuch-hamburg.deOriginal-Content von: Hörbuch Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147125/5061503