NANO-X IMAGING LTD ("Nanox" oder das "Unternehmen", Nasdaq: NNOX) wird die Ergebnisse für das am 30. September 2021 beendete dritte Quartal am Mittwoch, den 17. November 2021, vor Börseneröffnung bekanntgeben. Ran Poliakine, Chairman und Chief Executive Officer, und Erez Meltzer, Director (mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zum CEO berufen), werden ab 8.30 Uhr ET eine Telefonkonferenz durchführen, um die Ergebnisse zu erörtern und über aktuelle Geschäftsentwicklungen zu informieren.

Interessenten können an der Telefonkonferenz teilnehmen, indem sie die Rufnummer (877) 550-3765 (Inland) oder (409) 937-8962 (Ausland) wählen und den Zugangscode 7872065 angeben. Teilnehmer, die die Telefonkonferenz per Webcast verfolgen möchten, verwenden bitte den Link im Abschnitt Investor Relations auf der Website von Nanox unter Investors Nano-X Imaging LTD. (nanox.vision)

Über Nanox

Das israelische Unternehmen Nanox, gegründet vom Serienunternehmer Ran Poliakine, entwickelt eine digitale Röntgenquelle, die für den praktischen kommerziellen Einsatz in der medizinischen Bildgebung ausgelegt ist. Nanox ist davon überzeugt, dass seine neuartige Technologie die Kosten medizinischer Bildgebungssysteme spürbar senken könnte und plant den Aufbau von Partnerschaften mit weltweit führenden Gesundheitsorganisationen und Unternehmen, um eine erschwingliche Bildgebung zur Früherkennung für alle Bevölkerungsgruppen anzubieten. Weitere Informationen unter www.nanox.vision.

