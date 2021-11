Zürich (awp) - Die Schweizer Börse hat am Montag auf dem höchsten Stand seit dreieinhalb Wochen geschlossen. Der Leitindex hat damit seinen positiven Weg fortgesetzt. Man stecke bereits in der Jahresendrallye, sagte ein Händler. Er erwarte in den kommenden Wochen weitere Kursgewinne, auch basierend auf den noch ausstehenden ...

