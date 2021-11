Mainz (ots) -



Langsam wird der Zickzackkurs wirklich nahezu lächerlich. Vor gerade mal vier Wochen wurden die Impfzentren in Deutschland flächendeckend geschlossen. Jetzt möchte Gesundheitsminister Jens Spahn diese wieder hochfahren. Abgesehen davon, dass dies praktisch gar nicht so schnell umsetzbar wäre - die Einrichtungen gibt es teilweise gar nicht mehr, das Personal ist weg - lautet die vorrangige Frage: Wofür? Für die paar Auffrischungsimpfungen, die in den kommenden Monaten gespritzt werden müssen? Zumal der Großteil der Zielgruppen gut für Haus- und Betriebsärzte erreichbar sein sollte, ob Seniorenheimbewohner oder Pflegepersonal. Die niedergelassenen Mediziner haben schon früh darauf gepocht, dass sie die Corona-Impfungen gut übernehmen können. Viele Städte und Kreise haben mittlerweile kleine lokale, niedrigschwellige Impfangebote geschaffen. Diese Angebote werden angenommen, sind gut erreichbar und Kosten/Nutzen stehen in einem deutlich moderateren Verhältnis als bei den großen Impfzentren in den Ländern. Der finanzielle Einsatz für die teils sehr groß dimensionierten - und personalintensiven - Impfzentren war schon in den Wochen vor der Schließung angesichts der dort über Strecken herrschenden gähnenden Leere fragwürdig. Der Aufbau der Impfzentren Ende vergangenen Jahres war in jedem Fall richtig. Zu diesem Zeitpunkt waren Lagerung, Transport und Verteilung der Vakzine fragile Angelegenheiten, die schiere Masse an Impfungen musste bewältigt werden. Nach mehr als zehn Monaten haben die Zentren aber ausgedient. Spahn sollte es dabei belassen, statt einen teuren Zickzackkurs zu fahren.



