Zehn Supercharger-Standorte in den Niederlanden machen den Anfang. Sie stehen ab sofort auch Elektromobilisten anderer Marken offen, sofern die in den Niederlanden gemeldet sind. Abgewickelt wird über die Tesla-App. Schon seit Jahren hatte Tesla immer wieder angekündigt, seine Supercharger-Infrastruktur auch für andere Marken öffnen zu wollen. Konkreter wurde das Vorhaben seit Dezember 2020. Im Jahr 2021 hatte sich dann zudem Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in die Diskussion eingeschaltet und Tesla aufgefordert, die europäische Ladeinfrastruktur markenunabhängig zu öffnen. Die besteht aus immer hin ...

