Bereits in den letzten Tagen war vor der Kryptowährung mit "Squid Game"-Bezug gewarnt worden - jetzt deutet alles darauf hin, dass die Strippenzieher tatsächlich mit dem Geld abgetaucht sind. Der Name: an einen Serien-Hype angelehnt. Die Kurssteigerung: enorm. Die Investor:innen: vermutlich Opfer eines Betrugs. Nach dem Erfolgsstart der südkoreanischen Netflix-Thriller-Serie "Squid Game" schoss Ende Oktober ein an die Serie angelehnter Altcoin namens Squid förmlich aus dem Boden, der Wachstumskurs war enorm. Mehr zum Thema Hype um Squid Game erzeugt Gewalt an ...

