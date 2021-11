Leichte Kursgewinne verzeichnen zur Stunde die Titel im Dow Jones-Index . Derzeit liegt der Index mit 0,13 Prozent im Plus. Am amerikanischen Aktienmarkt zeigen sich die Investoren aktuell überwiegend in Kauflaune. Die Folge: Für den Dow: /dow-aktie Jones-Index steht ein Kursplus von 0,13 Prozent auf der Kurstafel.

Den vollständigen Artikel lesen ...