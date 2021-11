SEATTLE (IT-Times) - Der Cloud-Computing und E-Commerce Spezialist Amazon hält einen signifikanten Anteil am US-Elektro-Fahrzeug-Produzenten Rivian Automotive. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN) besitzt zum 30. September 2021 einen Anteil von 20 Prozent an dem Elektrofahrzeug-Hersteller Rivian Automotive...

Den vollständigen Artikel lesen ...