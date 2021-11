Kino-Aktien wie AMC, IMAX oder Sony können am Montag kräftig zulegen. Denn nach zahlreichen Verschiebungen von großen Produktionen sind im Oktober gleich eine ganze Reihe an Filmkrachern in den Kinos erschienen und haben für den stärksten Monat seit dem Beginn der Corona-Pandemie gesorgt.Blockbuster wie Sonys "Venom: Let There Be Carnage", der neue James Bond oder das Science-Fiction-Epos "Dune" haben in den Kinos im Oktober mächtig die Kassen klingeln lassen. Satte 637 Millionen Dollar wurden im ...

