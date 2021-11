Der Dow Jones Industrial schaffte es am Montag im Frühhandel erstmals kurz über die Marke von 36.000 Punkten, ließ dann aber den weiteren Schwung vermissen. Für Verunsicherung sorgten neue Diskussionen um die großen Infrastruktur-Investitionen sowie der am Mittwoch anstehende Fed-Entscheid.Zum Handelsschluss verteidigte der Dow Jones ein nur leichtes Plus von 0,26 Prozent auf 35.913 Punkte. An der Nasdaq reichte ein nur knappes Auftaktplus, um die Rekordserie ebenfalls fortzusetzen. Zuletzt stand ...

