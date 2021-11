STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Energiepreisen:

"Fast täglich im Programm und immer unterhaltsam: Die Serie an Vorschlägen reißt nicht ab, wie der Staat einen Finanzausgleich für diejenigen schaffen soll, die vom rasanten Anstieg der Energiepreise überfordert werden. Unterhaltsam ist das deshalb, weil die Politik hier hektisch nach Lösung von Problemen sucht, die sie selbst schuf. Unredlich und ärgerlich wird die Debatte über die Bewältigung dieser Folgen, wo immer das Flunkern über die Ursachen beginnt. Die liegen weniger in der von vielen Faktoren getriebenen Schwankung der Erzeugerpreise. Vielmehr zeigt sich wieder mal: Staatswirtschaftliches Herumschrauben an Preisen und Märkten wird für Verbraucher ganz besonders teuer."/al/DP/he