DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. November

=== *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 3Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Bad Homburg *** 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 3Q, Venlo 07:00 NL/DSM NV, Trading Update 3Q, Heerlen 07:00 AT/AMS Osram, Ergebnis 3Q, Schloss Premstätten *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q, Wien 07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q, Kopenhagen *** 08:00 DE/Hellofresh SE, Presse-Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q (08:45 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:20 FI/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei der FIN-FSA-Konferenz zu "EU financial markets today and in the future", Helsinki *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 59,9 zuvor: 59,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,5 zuvor: 55,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,2 1. Veröff.: 58,2 zuvor: 58,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 58,6 11:00 US/DuPont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q, Wilmington 11:30 DE/Kassenärztliche Bundesvereinigung, Ständige Impfkommission, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, PK zu "Corona-Lage: Wie kommen wir gut durch den Winter? Voraussetzungen und Maßnahmen", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2033 mit Kupon von 0,10% über jeweils 400 Mio EUR *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q, New York 11:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 3Q, Baltimore *** 12:20 GB/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel bei World Leaders' Summit "Action on Forests and Land Use", Glasgow 13:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 15:00 DE/CDU-Gremien, PK nach den Beratungen zur Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Oktober zu APP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 21:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue *** 21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q, Thousand Oaks *** 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/ConocoPhillips, Ergebnis 3Q, Houston - GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.), Glasgow ===

