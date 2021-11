EQS Group-News: Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

HSL Fund - Kapitalerhöhung geplant



02.11.2021 / 07:01



Medienmitteilung 02. November 2021 Medienmitteilung (PDF) Ziel

Im Rahmen der Wachstumsstrategie für den HSL Fund wird Mitte November eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Der Erwerb von Wohnliegenschaften mit einem Gesamtwert von knapp CHF 140 Mio. wird zur Zeit geprüft, davon sind rund CHF 100 Mio. bereits angebunden. Konditionen

Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden Anfang November 2021 bekannt gegeben. Der HSL Fund richtet sich an qualifizierte Investoren und wird ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt. Die Zürcher Kantonalbank wird die Transaktion als Lead Manager begleiten. Medienkontakte Mirjam Nägeli

Media Relations

T +41 43 444 77 92

mn@Helvetica.com Salman Baday

Head Sales & Marketing

+41 43 544 70 95

sb@Helvetica.com Zürich, 02. November 2021 - Die Helvetica Property Investors AG plant für Mitte November eine Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Living Fund mit Bezugsrecht von rund CHF 120 Mio. Über die Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert. Über den Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

