Zürich (pta005/02.11.2021/07:00) - => Upgrade des Unternehmensratings (CFR) von "Ba3" auf "Ba2" => Rating für nachrangige, unbesicherte Anleihen der Peach Property Group von "Ba3" auf "Ba2" => Erwartung: Stabiler Cashflow und Beibehaltung der guten Liquidität bei ausgewogener Wachstumsstrategie

Moody's Investors Service (Moody's) hat das Unternehmensrating der Peach Property Group AG, einem Immobilienunternehmen, das sich auf die Investition und Verwaltung von Mietobjekten in Deutschland konzentriert, auf "Ba2" mit stabilem Ausblick angehoben. Das Rating für nachrangige, unbesicherte Anleihen der Peach Property Group wurde von Moody's zudem von "Ba3" auf "Ba2" angehoben.

Die Heraufstufung des Unternehmensratings spiegelt das deutliche Unternehmenswachstum der Peach Property Group, einen niedrigeren Verschuldungsgrad und eine konservativere Finanzierungsstrategie wider. Moody's verweist auf das über Akquisitionen deutlich vergrößerte Immobilienportfolio der Peach Property Group sowie die verbesserte Soll-Jahresmieteinnahmen und den höheren Marktwert des Portfolios. Hinzu kommt eine gute Erfolgsbilanz bei der Integration der Zukäufe in ihre operative Plattform, während gleichzeitig weiterhin starke Betriebskennzahlen erwirtschaftet werden konnten. Die Ratingagentur hebt zudem die verbesserte Zielvorgabe für den Verschuldungsgrad hervor.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG, kommentierte: "Die aktuelle Heraufstufung durch Moody's nach zuletzt S&P und FitchRatings unterstreicht die Solidität unseres Finanzprofils sowie die Leistungsstärke unserer operativen Plattform. Wir sind damit für weitere, wertschaffende Wachstumsschritte gut aufgestellt."

"Die Ratingaufstufung markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg, die Finanzierungskosten kontinuierlich weiter zu reduzieren. Angesichts der anstehenden Refinanzierung unserer ausstehenden unbesicherten Unternehmensanleihen ermöglicht uns das, die künftigen Zinsaufwendungen zu senken", ergänzte Thorsten Arsan, Chief Financial Officer der Peach Property Group AG.

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Thorsten Arsan, Chief Financial Officer

Medien Deutschland

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

