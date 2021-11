DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Cliq Digital AG: Starkes Wachstum setzt sich mit mehr Marketing in Europa und den USA fort



02.11.2021 / 07:30

Highlights: - Bruttoumsatz wächst in den ersten neun Monaten organisch um 34 % auf 103 Millionen Euro - 21 % Wachstum des Bruttoumsatzes im Vergleich zum Vorquartal - Marketingausgaben im Jahresvergleich um 33 % höher als im Vorjahr - Verwässertes EPS steigt um 128 % auf EUR 1,82 (VJ: EUR 0,80) - Kundenbasiswert bei 50 Millionen EUR: +25% im Vergleich zum Vorquartalsende (30.06.2021: 40 Millionen EUR) Mio. EUR 9M

2020 9M

2021 Veränd. Q3

2020 Q3

2021 Veränd. Bruttoumsatz 76,8 103,2 +34 % 29,7 40,0 +35 % Marketingausgaben 26,2 34,8 +33 % 9,8 13,8 +41 % EBITDA 10,9 19,0 +75 % 4,5 7,4 +63 % EBITDA-Marge 14 % 18 % 15 % 19 % EPS (in EUR, verwässert) 0,80 1,82 +128 % 0,32 0,70 +119 % Umsatz Die Bruttoumsatzerlöse der CLIQ Digital stiegen von Januar bis September 2021 um 34 % auf 103,2 Millionen Euro (9M 2020: 76,8 Millionen Euro). Der Anteil der nordamerikanischen und europäischen Bruttoumsatzerlöse lag bei 49 % bzw. 42 %. Im dritten Quartal 2021 erwirtschaftete CLIQ Digital einen Bruttoumsatz von 40,0 Millionen Euro (3. Quartal 2020: 29,7 Millionen Euro). Dies entspricht einer sequenziellen Verbesserung von 21 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 und einem Anstieg von 35 % im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahrs. Der Umsatz in Europa stieg im Jahresvergleich um 39 % auf 16,4 Millionen Euro (Q3 2020: 11,8 Millionen Euro), hauptsächlich aufgrund der Einführung des eigenen, direkten Medieneinkaufs in ganz Europa.

Marketing Die Marketingausgaben - einer der wichtigsten KPIs von CLIQ für weiteres Umsatzwachstum - stiegen in den ersten neun Monaten um 33 % auf 34,8 Millionen Euro (9M 2020: 26,2 Millionen Euro), was den zunehmenden Fokus von CLIQ auf den direkten Medieneinkauf unterstreicht. Im dritten Quartal 2021 beliefen sich die Marketingausgaben auf 13,8 Millionen Euro (Q3 2020: 9,8 Millionen Euro), was einem Anstieg von 41 % gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres entspricht.

Ergebnis In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 stieg das EBITDA von CLIQ Digital um 75 % auf 19,0 Millionen Euro (9 Monate 2020: 10,9 Millionen Euro), was einer EBITDA-Marge von 18 % (in Prozent des Bruttoumsatzes) entspricht. Im 3. Quartal 2021 lag die EBITDA-Marge bei 19 %, verglichen mit 15 % im dritten Quartal des Vorjahres. Das EBITDA belief sich im 3. Quartal 2021 auf 7,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 63 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten neun Monaten 2021 belief sich das Konzernergebnis auf 12,3 Millionen Euro und lag damit um 69 % höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (9 Monate 2020: 7,3 Millionen Euro). Das Konzernergebnis im dritten Quartal 2021 lag um 62 % über dem des Vorjahresquartals und betrug 4,7 Millionen Euro (VJ: 2,9 Millionen Euro).

Wichtige Leistungskennzahlen In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 lag der CLIQ-Faktor* bei 1,61x (9M 2020: 1,65x) und stieg sequenziell von 1,62x im zweiten Quartal 2021 auf 1,63x im dritten Quartal 2021. Ende September 2021 betrug der Wert des Kundenbasiswerts** 50,0 Millionen Euro und lag damit um 25 % höher als zum vorherigen Quartalsende (30.06.2021: 40,0 Millionen Euro), was hauptsächlich auf das Wachstum des Mitgliederstamms zurückzuführen ist.

Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands: "Im Jahr 2021 ist CLIQ von einem Rekordquartal zum nächsten geschnellt. Unser profitabler Wachstumspfad wird kontinuierlich weiterverfolgt. Indem wir unser langjähriges Direktmarketing-Know-how nutzen und uns auf wertorientierte Verbraucher konzentrieren, erwarten wir ein weiteres Rekordquartal. Wir bestätigen daher unsere Prognose: wir erwarten einen Bruttoumsatz von ca. 145 Millionen Euro und ein EBITDA von ca. 26 Millionen Euro. Schon bald werden wir die nächsten strategischen Wachstumsschritte einleiten und wir können es kaum erwarten."

Konferenzschaltungen: Vorstandsmitglied Ben Bos wird heute um 14.00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz in englischer Sprache die Finanzergebnisse von CLIQ Digital für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2021 für Investoren und Analysten vorstellen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, müssen sich die Teilnehmer über den untenstehenden Link registrieren und erhalten dann personalisierte Einwahldaten: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fQCEx1umRZWlGW_u_BcnJg Im Anschluss an die Präsentation findet eine Fragerunde statt. Fragen können vorab per E-Mail oder während der Telefonkonferenz an investors@cliqdigital.com gestellt werden. Um 17.00 Uhr MEZ wird Ben Bos den interessierten Medienvertretern bei einem zwanglosen Apéro die Finanzergebnisse präsentieren und danach für Fragen zur Verfügung stehen. Die Präsentation wird in deutscher Sprache gehalten und die anschließende Fragerunde zum Teil auf Englisch. Die Teilnehmer müssen sich über den folgenden Link anmelden: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu2vqDgtG9RuWw0v8_B7U7FFo84ifgki Falls gewünscht können Fragen bereits im Voraus an press@cliqdigital.com geschickt werden.

Hinweis: Die Finanzzahlen für das 3. Quartal und die ersten neun Monate 2021 sind ungeprüft und unterliegen nicht der Kontrolle. Um eine bessere Übersichtlichkeit in den Tabellen zu gewährleisten, wurde teilweise auf Nachkommastellen verzichtet. Daher kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Im Zweifelsfall ist die englische Fassung maßgeblich. *Der CLIQ-Faktor ist das Verhältnis zwischen den Nettoeinnahmen pro Mitglied in den ersten sechs Monaten und den Kosten für die Mitgliederakquisition. Er wird als Leistungskennzahl zur Messung der Rentabilität neu gewonnener Mitglieder und bei der Entscheidungsfindung, ob in bestimmte Produkte oder Märkte investiert werden soll, verwendet. **Der Kundenbasiswert errechnet sich aus der Anzahl der Mitglieder multipliziert mit ihrem individuellen verbleibenden Netto-Lebenszeitwert. Er bildet somit die gesamten Nettoeinnahmen (d.h. die Bruttoeinnahmen abzüglich der Kosten für Fremdleistungen) ab, die von den bestehenden Mitgliedern voraussichtlich erzielt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CLIQ Digital AG Investor Relations Sebastian McCoskrie +49 151 52043659 s.mccoskrie@cliqdigital.com www.cliqdigital.ag/investors Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH (PR-Berater) Daniela Münster +49 174 3358111 daniela.muenster@deekeling-arndt.com www.deekeling-arndt.com Über CLIQ Digital: CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filmen anbietet. Das Unternehmen kann auf eine langjährige und erfolgreiche Geschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2020 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzenten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und unterhält Niederlassungen in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und ist Bestandteil des MSCI World Micro Cap Index.

