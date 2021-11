EQS Group-News: Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Schindler tritt globaler Initiative RE100 zur Nutzung von 100% erneuerbarer Energie bei



02.11.2021 / 07:30



Schindler ist Mitglied der globalen RE100 Umweltinitiative von The Climate Group und dem Carbon Disclosure Project (CDP). RE100 bringt die weltweit einflussreichsten Unternehmen zusammen, um den Übergang zu 100% erneuerbarer Energie voranzutreiben. "Unser RE100 Beitritt ist ein weiteres Zeichen für unser tief verwurzeltes Engagement für Nachhaltigkeit", sagte Thomas Oetterli, CEO von Schindler. "Dieses Engagement geht über unsere uns selbstgesetzten ESG-Ziele hinaus, es ist ein essentieller Teil unseres Geschäfts. Unsere intelligenten Mobilitätslösungen machen Städte lebenswerter und integrativer." Mit dem Beitritt zur RE100 verdeutlicht Schindler sein Bekenntnis, bis 2025 vollständig auf Strom aus erneuerbaren Energien umzustellen, zusätzlich zu den kürzlich angekündigten wissenschaftsbasierten Emissionsreduktionszielen. Der Konzern setzt damit ein weiteres klares Signal, einen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise zu leisten. Schindler hat sich zudem verpflichtet, bis 2023 an allen Standorten weltweit keine Abfälle mehr auf Deponien zu entsorgen. "Wir freuen uns, den Schindler-Konzern bei RE100 willkommen zu heissen", sagte Sam Kimmins, Leiter von RE100 bei der Climate Group. "Mit der Verpflichtung bis 2025 zu 100% auf erneuerbare Energien umzustellen, gehört Schindler nun zu den mehr als 300 weltweit führenden Unternehmen, die sich für einen Marktwandel einsetzen. Dies ist ein starkes Signal, dass Strom aus erneuerbaren Energien wirtschaftlich sinnvoll ist, und wir ermutigen andere, es uns gleichzutun." Über Schindler:

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 66 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Mehr Informationen:

