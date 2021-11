Für 2021 werde nun ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent erwartet, was am unteren Ende der bislang in Aussicht gestellten Spanne von 10 bis 15 Prozent liege, teilte Shop Apotheke am Dienstag in Venlo bei der Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mit. Die Jahresprognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) werde ...

