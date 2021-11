Aktien: Materialknappheit belastet Apple

Anzeige / Werbung Vor allem in China brummt das iPhone-Geschäft. Für Apple heißt das im abgelaufenen Quartal: Umsatz- und Gewinnsprung. Doch mittlerweile belastet die Materialknappheit. Apple-Chef Tim Cook warnt. Im abgelaufenen Quartal glänzt Apple mit stolzen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn. Aber Konzernchef Tim Cook warnt und bezieht sich dabei auf das wichtige nun laufende Weihnachtsquartal. Der Grund ist ein globaler. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Eigenen Angaben zufolge erwirtschaftete Apple im am 25. September beendeten vierten Quartal einen Erlös von 83,4 Milliarden Dollar. Das Plus zum Vorjahreszeitraum beträgt damit fast 30 Prozent. Den Gewinn bezifferte der iPhone-Konzern mit 20,6 Milliarden Dollar - ein Plus von mehr als 60 Prozent zum entsprechenden Wert vor Jahresfrist. Für das nun laufende erste Quartal des neuen Geschäftsjahres rechnet Apple-Chef Tim Cook aber mit spürbaren Folgen durch den Mangel an Halbleitern und weitere Lieferengpässe: Die Chip-Krise schlage inzwischen auf die meisten Produkte von Apple durch, so Cook, der zwar ein Erlösplus prognostiziert, aber Belastungen von etwa sechs Milliarden Dollar erwartet. Analysten rechnen mit einem Quartalsumsatz von knapp 120 Milliarden Dollar. Apple-Aktie legt eine Pause ein Die Aktie von Apple hat nach dem Erreichen des Rekordhochs Anfang September eine Konsolidierungsphase eingeleitet. Die Unterstützung bei rund 140 Dollar nah an der 200-Tagelinie hat gehalten und auch der MACD (Momentum) dreht wieder leicht nach oben. Ein Test des Rekordhochs erscheint trotz der aktuellen Seitwärtsphase möglich. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,US88160R1014,US98421U1088

