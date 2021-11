Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) stemmt sich mit einem Sparprogramm gegen Kostendruck und die Folgen der Corona-Krise.Mit schlankeren Strukturen, nur noch zwei globalen Säulen im Betriebsmodell sowie dem Abbau von weltweit 5000 Arbeitsplätzen will die Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius die jährlichen Kosten bis 2025 um 500 Millionen Euro senken, wie Fresenius Medical Care am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.Künftig will sich FMC auf das Geschäft mit Produkten ...

