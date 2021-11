- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel höher. Der S&P 500 gewann 0,18%, der Dow Jones stieg um 0,26% und der Nasdaq 100 um 0,63%. Der Russell 2000 stieg um 2,65% - Die Stimmung verschlechterte sich im Laufe des asiatischen Handels, insbesondere in China, nachdem die chinesischen Behörden beschlossen hatten, den Unterricht an mehr als einem Dutzend Schulen in Peking auszusetzen. Ausbrüche von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...