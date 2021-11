Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen starken Start in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX eroberte kurz nach Börsenbeginn die Marke von 15.800 Punkten und schaffte es auch darüber zu schließen. Am Ende lag der DAX fast 0,8 Prozent höher bei 15.806 Zählern. Marktidee: Bayer Bayer hat in der vergangenen Woche einen Erfolg in einem Patentstreit erzielt. Die Aktie schaffte zuletzt den Sprung auf ein neues Drei-Monats-Hoch. Damit hellte sich das technische Bild etwas auf. In den Fokus rückt jetzt zunächst die 200-Tage-Line. Deutlicheres Erholungspotenzial würde aber erst beim Sprung über eine weitere Marke entstehen.