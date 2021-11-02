BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 120 (124) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 110 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 158 (196) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 6,40 (6,30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 33 (32) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18,20 (18,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 152 (137) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 55 (52) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 72 (74) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT RENTOKIL INITIAL AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 510 (440) PENCECREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2200 (2100) PENCE - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4250 (4200) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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