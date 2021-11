NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Merck KGaA vor den am 11. November erwarteten Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Er rechne mit einer robusten Berichtssaison für den europäischen Pharmasektor und damit auch für den Pharma- und Spezialchemiekonzern, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe an seinen Schätzungen für Merck nur kleinere Änderungen vorgenommen angesichts der jüngsten Wechselkursveränderungen und Produkttrends./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

