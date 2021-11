Im Vorfeld der anstehenden Notenbanksitzungen in den USA und Großbritannien tritt der Goldpreis mehr oder weniger auf der Stelle.Am Mittwoch könnte die US-Notenbank mitteilen, wann sie mit dem Zurückfahren der Anleihekäufe (Tapering) beginnen wird und die Bank of England wird einen Tag später ihre künftige Geldpolitik erörtern. Beide befinden sich in der "Zwickmühle", weil die Wachstumsraten nachlassen und zugleich die Inflationsraten auf Mehrjahreshochs geklettert sind. Ein kräftiges Anziehen ...

