NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Fokus dürfte nun auf der Erholung im neuen Jahr und auf den bis 2025 angepeilten Kosteneinsparungen liegen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 02:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 02:34 / ET



ISIN: DE0005785802

