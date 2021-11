Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig verändert gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1609 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend (1,1604 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1578 Dollar festgesetzt.Neue Impulse waren gestern Fehlanzeige und auch der ISM-Index brachte keinen Schwung ...

