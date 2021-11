Der Kochboxenlieferant rechnet nach einem kräftigen Umsatzanstieg im abgelaufenen Quartal mit höheren Umsätzen in 2021 als bisher. Im dritten Quartal sprang der Umsatz um fast die Hälfte auf 1,4 Mrd. €. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Statt bei 45 bis 55 % soll das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr nun bei 57 bis 62 % liegen. Man plant also mit rd. 6 Mrd. € Umsatz, die gegen rd. 14 Mrd. € Börsenwert stehen. An der Prognose für das bereinigte operative Ergebnis ändert sich jedoch nichts. Sie bleibt bei 8,25 bis 10,25 %. Die Aktie sprang in der Nachbörse um rd. 3 % an. Die Aktie ist mittlerweile zu teuer.



