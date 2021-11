Vancouver, BC, Kanada, und London, UK -- (2. November 2021) - Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX) (OTC Pink: CNONF) (FWB: 3CT0) ("Lynx" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr Dr. Georg Hochwimmer nun Mitglied seines Board of Directors ist.

Dr. Hochwimmer ist der Chief Analyst von General Research, GmbH, einer führenden Aktienanalysefirma mit Sitz in München.

Dr. Hochwimmer ist ein anerkannter Wirtschaftsberater und Wissenschaftler, der für die Entwicklung einiger äußerst profitabler Unternehmen in ganz Europa verantwortlich ist. Er ist CEO von supraMAT Technologies AG, einer Unternehmensschmiede für deutsche Technologieunternehmen, und ein Managing Director von Microdrop Technologies.

"Ich war bisher beratend für Lynx tätig und meine Nachforschungen haben mich begeistert und überzeugt von den Möglichkeiten und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Das Konzept eines finanziellen Ökosystems, das Technologie verwendet, um die Transaktionskosten zu reduzieren und digitales Banking in ungenutzten Märkten allgemein verfügbar zu machen, ist eine sehr zeitgemäße Strategie. Ich bin davon überzeugt, dass ich dem Managementteam in den kommenden Quartalen eine Menge wertsteigernder Möglichkeiten bieten kann", sagte Dr. Hochwimmer.

Dr. Hochwimmer wird zu einer Zeit Mitglied des Board of Directors, in der das Unternehmen sorgfältig daran arbeitet, die Komponenten von Lynxs digitaler Bezahlplattform, einschließlich einer vollständig lizenzierten Bank, zu harmonisieren.

"Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit Dr. Hochwimmer zusammenzuarbeiten, und ich freue mich darauf, dass er mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten zur Finanzierung und zum Wachstum eines multinationalen Unternehmens beitragen wird. Wir haben bereits über die vielen Wege gesprochen, wie seine Kundenbasis zur Steigerung der Einkommensquellen für Lynx beitragen kann", sagte Mike Penner, CEO von Lynx.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Michael Penner, CEO

+1 (604) 396-9974

mailto:mpenner@lynxglobal.io

www.lynxglobal.io

ÜBER LYNX DIGITAL GLOBAL FINANCE:

Lynx ist bestrebt, durch die Integration in seine digitale Zahlungsplattform ein führender Anbieter von Finanztechnologien, Lösungen und Dienstleistungen für große Händler, Finanzinstitute und andere B2B-Branchenpartner zu werden. Das Angebot des Unternehmens zu Lösungen im Zahlungsverkehr wird durch eine breite Palette von Technologien und Dienstleistungen zu Zahlungsmöglichkeiten unterstützt. Das Unternehmen unterhält zielgerichtete Beziehungen im Bank- und Fintech-Bereich in der Region ASEAN und Ozeanien einer Region mit einer Bevölkerung von annähernd 700 Millionen Menschen, denen Lynx einen Standort für ein Finanznetzwerk bieten kann, um eine globale traditionelle und digitale Finanzinfrastruktur zu warten und zu betreiben. Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Banken und EWI-Partnern ist das Unternehmen in der Lage, eine digitale Zahlungsplattform mit einer Vielzahl an Lösungen im Zahlungsverkehr, wie z.B. Akquisition von Händlern, Kartenausgabe, Überweisung und Devisen und Verwaltung digitaler Anlagen, einschließlich Dienstleistungen wie die Digitale Brieftasche, anzubieten. Das Unternehmen strebt ein organisches Wachstum an und prüft gleichzeitig potenzielle strategische Übernahmen, die wichtige Technologieanwendungen, weitere Dienstleistungen und Umsätze bescheren können, die das bestehende Angebot ergänzen oder verbessern und den Weg zu einer zukünftigen Profitabilität potenziell steigern oder beschleunigen können. Obwohl Lynx der Meinung ist, dass es in naher Zukunft bedeutende Möglichkeiten für die strategischen Initiativen des Unternehmens gibt, kann nicht garantiert werden, dass die Ziele erreicht werden oder dass die zugrundeliegenden Bemühungen oder Vereinbarungen, sollten sie umgesetzt werden, zu erfolgreichen oder positiven Ergebnissen führen.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich der Fähigkeit von Dr. Hochwimmer, dem Management von Lynx in den kommenden Quartalen neue Möglichkeiten zu eröffnen, der Auswirkungen von Dr. Hochwimmer auf die Fähigkeit von Lynx, sich zu finanzieren und als multinationales Unternehmen zu wachsen, und der Möglichkeiten, wie seine Kundenbasis dazu beitragen könnte, die Einkommensquellen bei Lynx zu erhöhen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie z.B. "wird sein" oder Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "werden", zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf der Einschätzung des Unternehmens und unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Leistungsniveau bzw. die Erfolge von Lynx erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu zählen unter anderem auch Investitionsaufwendungen, anderweitige Kosten bzw. abgeleitete Prognosen für die Zukunft. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Lynx hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62364Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62364&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55183P1071Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA55183P1071