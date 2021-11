Rückblick: Der DAX startete am Vortag direkt mit einem Aufwärtsgap in den Handel und konnte dabei den Widerstand bei 15'800 Punkten erobern. Im Tageshoch konnte der DAX bis 15'849 Punkte hochziehen. In der Folge ging es wieder abwärts. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...