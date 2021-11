Ein nebliger zweiter Novembertag beginnt und startet mit leichten Abschlägen in der Vorbörse. Dabei stellt sich die Frage: Was passiert im DAX an der 15.800? Diese Region galt als Ziel, das darüberliegende Gap ist geschlossen. Kann der Markt mit weiterem Momentum direkt an die 16.000 laufen? Daran habe ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...