Wochenausblick: Wichtige Quartalszahlen

In dieser Woche erwarten uns gleich mehrere wichtige makroökonomische Indikatoren aus der ganzen Welt. Zudem folgen interessante Quartalsberichte von großen DAX©-Konzernen, wie beispielsweise von HelloFresh und Fresenius.



Montag

Die Woche startet um 08:00 Uhr morgens in Deutschland. Das statistische Bundesamt veröffentlicht die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich. Dieser Indikator ist hilfreich um die Entwicklung des aggregierten Konsums deutscher Haushalte einzuschätzen. Ein hoher Wert des Index steht in der Regel für eine starke Wirtschaft. Zudem veröffentlicht das Institute for Supply Management (ISM) aus den USA die Geschäftsbedingungen des verarbeitenden Gewerbes um 15:00.





Dienstag

Am Dienstag kommen die ersten Quartalszahlen: Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius und seine Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care veröffentlichen ihre Ergebnisse. Das sind allerdings nicht die einzigen DAX©-Konzerne, die Ihre Ergebnisse publizieren, denn auch HelloFresh präsentiert sein Ergebnis für das dritte Quartal. An der Konjunkturfront bleibt es am Dienstag eher ruhig.

Mittwoch

Auch am Mittwoch folgen wieder interessante Quartalszahlen. Dieses Mal erreichen uns die Ergebnisse von BMW, Klöckner & Co sowie Zalando. Besonders die Zahlen von BMW dürften vor dem Hintergrund der Chip-Krise spannend werden, denn bisher hatte der deutsche Automobilkonzern mit Lieferengpässen und Produktionskapazitätsreduktionen zu kämpfen. Auch Klöckner hatte wegen der aktuellen Rohstoffpreise Probleme, welche zu starken Absatzreduktionen führten.

Donnerstag

Der Donnerstag ist ohne jeden Zweifel das Highlight dieser Woche: Gleich mehrere wichtige DAX©-Konzerne und zahlreiche weitere Unternehmen veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Die Deutsche Post, die Deutsche Telekom, Evonik, HeidelbergCement, Hugo Boss, Lanxess, Vonovia, Siemens Healthineers und ProSieben publizieren ihre Quartalsberichte. Zudem veröffentlicht die Bank of England um 13:00 Uhr MEZ die aktuellste Zinssatzentscheidung. Dies ist besonders relevant für den Kurs des EUR/GBP Währungspaars.

Freitag

Diese Woche beenden wir mit Daten aus der Eurozone und den USA. Um 11:00 Uhr veröffentlicht Eurostat die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Jahresvergleich. Um 13:30 Uhr publiziert das US Department of Labor die nicht-landwirtschaftlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Dieser Indikator zeigt, auf welchem Niveau das Gehalt von Arbeitnehmern in den USA liegt und ist somit ein Indikator für die Konjunktur der US-amerikanischen Wirtschaft.

