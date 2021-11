Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - HelloFresh SE ("HelloFresh") (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) gab am Montag seine Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von HelloFresh:Nachdem sich - wie erwartet - die Sommersaisonalität in diesem Jahr im Vergleich zu Q3 2020 wieder größtenteils normalisiert hat, verzeichnet das Unternehmen im dritten Quartal 2021 ein anhaltend starkes währungsbereinigtes Umsatzwachstum auf Gruppenebene von 45 Prozent im Vorjahresvergleich. Dieses starke Umsatzwachstum ist vor allem auf einen deutlichen Anstieg der aktiven Kund:innen (38,8 Prozent) und eine gute Kund:innenbindung zurückzuführen. Dies zeigt sich vor allem in einem hohen Bestellvolumen und einem Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts. Die Deckungsbeitragsmarge der Gruppe erreichte im dritten Quartal 2021 22,5 Prozent. Das ist in erster Linie auf den laufenden Ausbau der Produktionskapazitäten, der Rückkehr zu einer "normaleren" Sommersaisonalität sowie zu einem geringeren Maße auf eine gewisse Preissteigerung bezüglich bestimmter Kostenpositionen zurückzuführen. Die bereinigte EBITDA-Marge des dritten Quartals 2021 belief sich auf 5,6 Prozent. ...

