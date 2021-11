Zürich (ots) -Die Kalaidos Fachhochschule und die SKO Swiss Leaders spannen zusammen: Mit dem Career Development Programm für Bachelor- wie auch konsekutive Master Studierende, beinhaltet das berufsbegleitende Studium an der Kalaidos FH ab sofort eine Swiss Leaders Mitgliedschaft inklusive einem eigens designten Programm mit bedürfnisorientierten Elementen rund um Career und Leadership Development.Dazu zählen u.a. ein individuelles Mentoring, Career Advisory, Learning Nuggets, Coaching und der Zugang zu Netzwerk Events in der schweizweit grössten, branchenunabhängigen Community mit über 10'000 Mitgliedern und Firmenpartnern.Die Kalaidos Fachhochschule bietet zusammen mit dem renommierten Verband der Swiss Leaders, der ehemaligen Schweizer Kader Organisation, den schweizweit umfassendsten Career and Leadership Development Service auf Stufe Fachhochschule für BSc und MSc Studierende an. Seit über 125 Jahren setzt sich der unabhängige Verband Swiss Leaders für die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Interessen von Personen mit Führungsverantwortung und all denjenigen ein, die nach einer beruflichen als auch persönlichen Weiterentwicklung streben. Mit über 10'000 Mitgliedern und Firmenpartnern bieten die Swiss Leaders eines der grössten branchenunabhängigen Netzwerke von engagierten Leadern und Entscheidern, die Verantwortung übernehmen und ihr Wissen sowie ihre Erfahrungen teilen wollen. Alle Kalaidos FH Bachelor of Science und Master of Science Studierenden erhalten nun eine auf ihre Bedürfnisse massgeschneiderte Mitgliedschaft in diesem renommierten Netzwerk. Das Ziel ist es, die Studierenden aktiv auf ihrem Karriereweg zu begleiten und sie fit zu halten für den Umgang mit den Herausforderungen einer digitalisierten, globalisierten und dynamischen Arbeitswelt.Das Career und Leadership Development Programm begleitet und unterstützt die Studierenden auf deren Karriereweg, erfahrene Coachs und Mentor*innen dienen als Sparringpartner für Fragen rund um die eigene Tätigkeit als zukünftige Leader und Entscheider. Die Programm Elemente richten sich gezielt auf die Bedürfnisse der berufstätigen Studierenden aus, weil sie individuell und bedarfsorientiert in Anspruch genommen werden können. Gemeinsam mit Dozierenden, Praxispartnern, Mentoren und Coaches wird so mit dem berufsbegleitendem Studium und den zahlreichen Netzwerk Events in der ganzen Schweiz eine optimale Unterstützung für die berufliche Entwicklung der Studierenden gewährleistet.Alle Studierende der Bachelor und Master of Science Studiengängen an der Kalaidos Fachhochschule, können von folgenden Angeboten profitieren, welche individuell gestaltbar sind: dem inkludierten Career Development Programm, sowie zusätzlichen Leistungen im Bereich Career Services Advanced und Leader Development Services. Die verschiedenen Services können bedürfnisorientiert ausgewählt und online über die Swiss Leaders Plattform gebucht werden. Zur Dokumentation und Reflexion des eigenen Entwicklungspfades, sind alle während des Studiums absolvierten Elemente im persönlichen Bildungsausweis übersichtlich nachvollziehbar.Darüber hinaus profitieren auch langjährige Swiss Leaders Mitglieder von dieser Partnerschaft.Mitglieder erhalten 5% Rabatt auf die Weiterbildungs-Studiengänge der Kalaidos Fachhochschule, wenn sie bei der Anmeldung zu einem Studiengang seit mindestens 1 Jahr Swiss Leaders-Mitglied sind.Pressekontakt:Alexia Bertschi, Leiterin Deutschschweiz, Mitglied der Geschäftsleitung, Schweizer Kader Organisation SKO, a.bertschi@sko.ch, +41 43 300 50 67Original-Content von: SKO Schweizer Kader Organisation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002686/100880366