Wichtigste Nachrichten

- ClearVue unterzeichnet eine Fertigungs- und Vertriebsvereinbarung mit Graboyes Commercial Window and Glass Solutions.

- Graboyes ist seit 1984 im Großraum Philadelphia im Bereich von gewerblichen Verglasungen tätig.

- Laut der Vereinbarung erhält Graboyes ausschließliche Fertigungs- und Vertriebsrechte für den Commonwealth of Pennsylvania und nicht ausschließliche Vertriebsrechte für die übrigen Vereinigten Staaten (USA) so lange, bis weitere Lizenznehmer eingesetzt werden, sowie die alleinigen Vertriebsrechte für die USA für intelligente Fassaden mit eigener Stromquelle mit Belüftungsfunktion.

1. November 2021: Das Unternehmen für smarte Baumaterialien ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) (ClearVue oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Fertigungs- und Vertriebsvereinbarung mit Graboyes Commercial Window and Glass Solutions mit Sitz in Philadelphia, Pennsylvania, Vereinigte Staaten von Amerika (Graboyes), über die Fertigung, den Verkauf und den Vertrieb von ClearVue-Produkten (Vereinbarung) abgeschlossen hat.

Die in Pennsylvania ansässige Firma Graboyes Commercial Window and Glass Solutions verfügt über mehr als 37 Jahre Erfahrung und ist ein führendes Unternehmen für gewerbliche Verglasungen und Fensterbau sowie ein zuverlässiger Partner für den kundenspezifischen Glas- und Metallbau, Service und Fenstereinbau für Gewerbe und Architektur. Die Gesellschaft leistet seit mehr als 37 Jahren einen Beitrag zum vielfältigen baulichen Umfeld im Großraum Philadelphia und der Umgebung. Von seinen NACC-geprüften Sicherheits- und Qualitätskontrollprogrammen bis hin zu seiner Position als von Gewerkschaften bevorzugter Arbeitgeber erbringt die Gesellschaft bei der Bereitstellung nahtloser integrierter Fenster- und Verglasungslösungen unter der Leitung seines qualifizierten Managementteams ausgezeichnete Leistungen. Ihr Produktangebot umfasst bewegliche Innenglas-Trennwände für Büros, modulare und in Ständerbauweise gefertigte Vorhangfassaden-Lösungen, Fensterwandsysteme, hochleistungsfähige Schaufensterlösungen , Außen- und Innenfensterabdeckungen und -steuerungen.

In Zusammenarbeit mit seinen Schwesterunternehmen, Graboyes Smart Buildings und Graboyes Efficiency Tenant, unterstützt sie ihre Kunden beim Bau nachhaltiger, hochleistungsfähiger Gebäude durch die Metered Energy Efficiency Transaction Structure (MEETS).[i] MEETS bietet den Gebäudeeigentümern einen höheren Net Asset Value und niedrigere Betriebskosten und den Bewohnern ein komfortableres Wohnraumklima.

Das ClearVue-Produkt Smart Façade, das CO2-Sensoren mit einer automatisierten Belüftung kombiniert, die durch die PV-Verglasung von ClearVue angetrieben wird, ist für Graboyes von besonderem Interesse, da die Gesellschaft derzeit an der Aufrüstung US-amerikanischer Bildungseinrichtungen arbeitet, um Frischluft in die Räume zu bringen und dabei den Einsatz traditioneller Klimaanlagen zu reduzieren, bei deren Betrieb Viren in Umlauf gebracht werden können.

Victor Rosenberg, der Executive Chairman, nahm zu der Vereinbarung wie folgt Stellung:

"Durch diese Vereinbarung kann ClearVue in den gewerblichen Baumarkt im Großraum Philadelphia einsteigen und die Qualität seiner Produkte in den USA weiterentwickeln.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Graboyes, in deren Rahmen wir den doppelten Vorteil der ClearVue-Verglasung, nämlich Dämmung und Erzeugung erneuerbarer Energie, im Nordosten der USA bekannter machen können. Dort liegt ein starker Fokus auf Energieeffizienz und Technologieeinsatz zur Lösung einiger der Probleme, die durch die Klimakrise verursacht werden; ferner ist diese Region für die Notwendigkeit einer umfassenden Dekarbonisierung des Bausektors stark sensibilisiert.

Die Vereinbarung mit Graboyes konzentriert sich anfänglich auf die Aufrüstung der Belüftung von Bildungseinrichtungen, die in den USA derzeit nach COVID-19 wieder geöffnet werden, und veranschaulicht ein weiteres Einsatzgebiet für das ClearVue-Produkt. Durch die Kombination der stromerzeugenden Fenster von ClearVue mit seiner intelligenten Fassadensteuerung, Sensoren und einer automatischen Belüftungslösung von Drittanbietern ergibt sich die Möglichkeit einer relativ unkomplizierten Nachrüstung mit relativ niedrigen Strom- und Installationskosten.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Graboyes bei der Lösung dieses Problems und eine langjährige und für beide Seiten gewinnbringende weitere Geschäftsbeziehung."

Ellis Guiles, der President und CEO von Graboyes, erklärte zu der Vereinbarung wie folgt:

"Wir konzentrieren uns auf die Unterstützung von Bauherren und ihren Partnern im Bausektor bei der Errichtung effizienter, gesunder und sicherer Gebäude. Die kombinierte energieeffiziente und energieerzeugende Verglasung von ClearVue ist die Technologie der nächsten Generation, die sich gut in unser wachsendes Portfolio von Lösungen in den Bereichen Verglasung, Effizienz, lokale Energieerzeugung und Netzdienstleistungen einfügt. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ClearVue in einem Teil von dessen US-Geschäftstätigkeit und -Rollout."

Die Vereinbarung umfasst (unter anderem) folgende Bestimmungen:

- Graboyes erhält folgende Rechte:

alleiniger Lizenznehmer für die Herstellung/Fertigung und den Vertrieb von Fenstern und Fassaden unter Einsatz der PV-Solarverglasungskomponenten von ClearVue und seines Smart-Façade-Systems zur Herstellung/Fertigung autonomer Smart-Façade-Paneele mit eigener Stromquelle, die für die automatisierte Belüftung geeignet sind und in Sekundarschulen und Universitäten auf dem Gebiet der kontinentalen Vereinigten Staaten von Amerika zum Einsatz kommen sollen;

ausschließlicher Hersteller und Vertriebshändler für die Lieferung aller entsprechender Anwendungen im Commonwealth of Pennsylvania;

nicht ausschließlicher Vertriebshändler in den kontinentalen USA bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein anderer Vertriebshändler bzw. Hersteller und Vertriebshändler in anderen Bundesstaaten der USA ernannt wird (mit Ausnahme des Commonwealth of Pennsylvania, in dem Graboyes weiter ausschließlich tätig sein wird); und

nicht ausschließliches Recht auf Belieferung von ClearVue (Funktion als OEM-Hersteller für ClearVue) für den Verkauf von Produkten durch ClearVue außerhalb des Commonwealth of Pennsylvania.

- Die Laufzeit der Lizenz beträgt 5 Jahre (mit einer Verlängerungsoption um zwei weitere Laufzeiten von je fünf Jahren).

- Die Exklusivität unterliegt der Einhaltung der vereinbarten Mindestleistungskriterien hinsichtlich der Anzahl der Isolierglaseinheiten (IGE), die jedes Jahr gefertigt und/oder verkauft werden, und der Einhaltung der Vereinbarung im Allgemeinen.

- ClearVue liefert Graboyes anfänglich Isolierglaseinheiten und Smart-Façade-Module von seinen bestehenden lizenzierten OEM-Herstellern, und zwar vorbehaltlich eines vereinbarten Preissystems, bei dem die Preise auf den bestellten Mengen basieren.

- Die Vereinbarung umfasst weitere Bestimmungen, die für eine Fertigungs- und Vertriebslizenzvereinbarung dieser Art üblich sind; weitere Angaben sind im Anhang enthalten.

Autorisiert vom Board von ClearVue Technologies Limited.

Link zur Pressemeldung in voller Länge auf Englisch: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02445588-6A1060314?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Weitere Informationen erhalten Sie von:

ClearVue Technologies Limited

Herrn Victor Rosenberg

Executive Chairman

victor@clearvuepv.com

+61 8 9482 0500

Citadel-MAGNUS

Michael Weir / Nyomi Horgan

0402 347032 / 0412 415573

Über Graboyes Commercial Window and Glass Solutions

Die in Pennsylvania ansässige Firma Graboyes Commercial Window and Glass Solutions ist ein führendes Unternehmen für gewerbliche Verglasungen und Fensterbau sowie ein zuverlässiger Partner für kundenspezifischen Glas- und Metallbau, Service und Fenstereinbau für Gewerbe und Architektur. Die Gesellschaft leistet seit mehr als 37 Jahren einen Beitrag zum vielfältigen baulichen Umfeld im Großraum Philadelphia und der Umgebung. Von seinen NACC-geprüften Sicherheits- und Qualitätskontrollprogrammen bis hin zu seiner Position als von Gewerkschaften bevorzugter Arbeitgeber erbringt die Gesellschaft bei der Bereitstellung nahtloser integrierter Fenster- und Verglasungslösungen unter der Leitung seines qualifizierten Managementteams ausgezeichnete Leistungen. Ihr Produktangebot umfasst bewegliche Innenglas-Trennwände für Büros, modulare und in Ständerbauweise gefertigte Vorhangfassaden-Lösungen, Fensterwandsysteme, hochleistungsfähige Schaufensterlösungen und Außen- und Innenfensterabdeckungen und -steuerungen.

Graboyes Commercial Window and Glass Solutions

171A Rittenhouse Circle,

Bristol PA 19007,

United States of America

Phone: +1 215-625-8810

mailto:info@graboyes.com

ww.graboyes.com

www.graboyessmartbuildings.com

www.graboyesefficiencytenant.com

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BIPV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäudeoberflächen, insbesondere Fenster und Gebäudefassaden, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine fortschrittliche Verglasungstechnologie entwickelt, bei der die Transparenz von Glas erhalten bleibt, um die Gebäudeästhetik aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Strom erzeugt wird.

Die von ClearVue entwickelte Verglasungstechnologie mit Stromerzeugung ist strategisch ideal positioniert, um den in Reaktion auf den weltweiten Klimawandel und die damit verbundenen Energieeffizienzziele nun auch per Vorschrift verpflichtenden vermehrten Einsatz von energieeffizienten Fenstern zu komplementieren und noch attraktiver zu gestalten.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

ClearVues Fenstertechnologie ist (unter anderem) für den Einsatz in der Bau- und Agrarindustrie geeignet.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Nähere Details finden Sie unter www.clearvuepv.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Anhang

Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen der Vereinbarung

Die Fertigungs- und Vertriebsvereinbarung wird am 29. Oktober 2021 zwischen ClearVue Technologies Limited und Graboyes Commercial Window and Glass Solutions (HR-Nr. 732911, EIN 47-1792084) mit Anschrift 171A Rittenhouse Circle, Bristol PA 19007, Vereinigte Staaten von Amerika (Graboyes) (Vereinbarung) abgeschlossen.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung erhält Graboyes folgende Rechte:

- alleiniger Lizenznehmer für die Herstellung/Fertigung und den Vertrieb von Fenstern und Fassaden unter Einsatz der PV-Solarverglasungskomponenten von ClearVue und seines Smart-Façade-Systems zur Herstellung/Fertigung autonomer Smart-Façade-Paneele mit eigener Stromquelle, die für die automatisierte Belüftung geeignet sind und in Sekundarschulen und Universitäten auf dem Gebiet der kontinentalen Vereinigten Staaten von Amerika zum Einsatz kommen sollen;

- ausschließlicher Hersteller und Vertriebshändler für die Lieferung aller entsprechender Anwendungen im Commonwealth of Pennsylvania;

- nicht ausschließlicher Vertriebshändler in den kontinentalen USA bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein anderer Vertriebshändler bzw. Hersteller und Vertriebshändler in anderen Bundesstaaten der USA ernannt wird (mit Ausnahme des Commonwealth of Pennsylvania, in dem Graboyes weiter ausschließlich tätig sein wird); und

- nicht ausschließliches Recht auf Belieferung von ClearVue (Funktion als OEM-Hersteller für ClearVue) für den Verkauf von Produkten durch ClearVue außerhalb des Commonwealth of Pennsylvania.

Die wichtigsten Bestimmungen der Fertigungs- und Vertriebsvereinbarung umfassen (unter anderem) wie folgt:

- Die Exklusivität unterliegt der Einhaltung der vereinbarten Leistungskriterien hinsichtlich der Anzahl der Isolierglaseinheiten (IGE), die jedes Jahr von ClearVue bezogen werden, und der Einhaltung der Vereinbarung im Allgemeinen.

- Die Leistungskriterien für Jahr 1 umfassen, dass Graboyes sich zur Durchführung der Zertifizierungsprüfungen für das ClearVue-Produkt für den Verkauf im Lizenzgebiet und zum Start eines oder mehrerer Demoprojekte verpflichtet, wobei das Projekt den Einsatz von PV-IGE von ClearVue mit einer Fläche von mindestens 3.000 Quadratmetern vorzusehen hat, die innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Vereinbarung zu bestellen sind. In Jahr 2 sind Mindestaufträge von IGE-Produkten von 6.000 m² erforderlich, wobei sich diese Menge jährlich auf bis zu 30.000 m² in Jahr 5 erhöht.

- Die Laufzeit der Lizenz beträgt 5 Jahre (mit 2 weiteren Verlängerungen um je 5 Jahre vorbehaltlich der Einhaltung der Vereinbarung und des Erreichens der kontinuierlichen Leistungskriterien sowie der Zahlung einer Lizenzverlängerungsgebühr von USD 150.000).

- ClearVue liefert Graboyes Glas-IGE und Smart-Façade-Paneele oder Komponenten von seinen lizenzierten OEM-Herstellern, und zwar vorbehaltlich eines vereinbarten Preissystems, bei dem die Preise auf den bestellten Mengen basieren.

- Die Lizenz umfasst das Recht auf das ClearVue-Branding insofern, als die zu verkaufenden Produkte während der Laufzeit der Lizenz mit den US-Markenzeichen von ClearVue versehen werden.

- Schutz und Eigentum am geistigen Eigentum (das Eigentum an Verbesserungen an der Core-IP von ClearVue ist Eigentum von ClearVue)

- Übliche Geheimhaltungsverpflichtungen

- Streitbeilegung durch Schlichtung, gefolgt von einem in Delaware durchzuführenden Schiedsverfahren. Anwendung findet das Recht von Delaware.

- ClearVue hat nach eigenem Ermessen das Recht auf Übertragung der Vereinbarung auf seine hundertprozentige, in Delaware errichtete Tochtergesellschaft ClearVue USA Inc. LLC; und

- Sonstige Bestimmungen wie für eine Fertigungs- und Vertriebsvereinbarung dieser Art üblich. ENDE.

#_ednref1 MEETS ermöglicht die Erzeugung, den Kauf und den Verkauf von Energieeffizienz in ähnlicher Weise wie bei Strom. Weitere Informationen zu MEETS sind abrufbar unter: https:// https://www.graboyesefficiencytenant.com/how-meets-works/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62367Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62367&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000003816Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.AU0000003816