Am Mittwoch, den 03.11.2021, zeigt der WDR die erste Regierungserklärung des neuen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im nordrhein-westfälischen Landtag. Der WDR überträgt die Landtagssitzung live in Fernsehen und Hörfunk (WDR Event) ab 10:00 Uhr.Hendrik Wüst wurde am 27.10.2021 als Nachfolger von Armin Laschet (CDU) zum nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten gewählt. In seiner ersten Regierungserklärung wird er Inhalte und Ziele seiner Regierungstätigkeit erläutern, im Anschluss nehmen die Fraktionen des Landtags dazu Stellung. Zudem wird das neu eingesetzte Landeskabinett während der Sitzung vereidigt.