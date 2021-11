Während der Nicht-Nahrungsmittelsektor ein nominales Plus von 3,3% registrierte, verbuchten Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren eine Abnahme des nominalen Umsatzes von 1,6%.Neuenburg - Die Schweizer Detailhändler haben im September stagnierende Umsätze verzeichnet. Im Vergleich zum August 2021 sind die nominalen Detailhandelsumsätze unverändert geblieben, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Preisbereinigt, also real, legten die Umsätze saisonbereinigt um geringfügige 0,1 Prozent zu. Ohne Tankstellen verzeichnete der Detailhandel gegenüber dem...

