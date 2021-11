Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im Oktober wieder klar gestiegen. Sie lag bei +1,2 Prozent, nachdem sie im September +0,9 Prozent betragen hatte.Neuenburg - Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im Oktober wieder klar gestiegen. Sie lag bei +1,2 Prozent, nachdem sie im September +0,9 Prozent betragen hatte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Die Jahresteuerung der Inlandgüter lag bei 0,6 Prozent, Importgüter waren 3,2 Prozent teurer als im Oktober 2020. Damit hat die Preisentwicklung wieder angezogen.

Den vollständigen Artikel lesen ...