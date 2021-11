DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio mit Gewinnmitnahmen - Notenbanken im Fokus

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Keine einheitliche Tendenz haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. In Tokio kam es nach den kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn zu Gewinnmitnahmen. Der Sieg der Regierungspartei LDP hatte die Hoffnungen auf politische Stabilität und weitere Konjunkturhilfen zur Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie beflügelt. Der Nikkei-225 reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 29.521 Punkte. Am Mittwoch findet in Japan aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Die Blicke waren derweil auf diverse Notenbank-Entscheidungen gerichtet, allen voran die in den USA am Mittwoch. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat die Zinsen auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent belassen, glaubt aber, dass wichtige Bedingungen für eine Zinserhöhung - Vollbeschäftigung in Australien und eine Inflation, die sich nachhaltig innerhalb einer Bandbreite von 2 bis 3 Prozent bewegt - früher eintreten könnten als gedacht. Zuvor war die Notenbank davon ausgegangen, dass die Zinssätze bis 2024 nicht steigen werden. Der S&P/ASX in Sydney verlor 0,6 Prozent.

Am Devisenmarkt gab der Austral-Dollar deutlicher nach, weil einige Teilnehmer mit einem noch falkenhafteren Auftreten der Notenbank gerechnet hatten und teils schon im Juni 2022 mit einer ersten Zinserhöhung rechnen. Die RBA lege ihren Fokus sehr klar auf das Lohnwachstum, insofern gelte es die Entwicklungen am Arbeitsmarkt genau im Auge zu behalten, merkte die Commerzbank an. Dass sie in ihrer Forward Guidance auf einen zeitlichen Rahmen verzichte, müsse nicht unbedingt heißen, dass eine erste Zinserhöhung vor 2024 zu erwarten sei. Hierfür müssten sich nach wie vor die Daten entsprechend entwickeln.

US-Notenbank mit Tapering im Blick

Der Fokus war aber vor allem auf die Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Es wird erwartet, dass die Fed im Laufe des Monats mit der Reduzierung ihres Kaufprogramms beginnen wird, im Fachjargon auch Tapering genannt.

Eine erneut uneinheitliche Tendenz zeigten die chinesischen Börsen. Der Schanghai-Composite gab anfängliche Gewinne wieder ab und verlor 1,1 Prozent. Auch der Hang-Seng-Index in Hongkong konnte deutlichere Eröffnungsaufschläge nicht halten und rutschte im späten Handel 0,3 Prozent ins Minus. Hier hatte zwischenzeitlich die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China gestützt.

US-Finanzministerin Janet Yellen habe Berichten zufolge gesagt, dass China wahrscheinlich seine Verpflichtungen im Rahmen der ersten Phase des Handelsabkommens erfüllen wird und dass die USA im Gegenzug eine Senkung einiger Zölle in Erwägung ziehen könnten, merkte KGI Research an. Zuletzt hatten sich die USA und die EU im Streit um Strafzölle für Stahl geeinigt.

Das deutlichste Plus wies der Kospi in Seoul auf, der um 1,2 Prozent zulegte. Hier wurde auf die positiven US-Vorgaben verwiesen. Gewinne verzeichneten vor allem die Technologie-, Stahl- und Energiewerte. So stiegen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um 2,3 Prozent und SK Hynix gewannen 0,9 Prozent. Die Titel des Energieunternehmens SK Innovation und des Batterie-Herstellers Samsung SDI legten um 3,8 bzw 1,1 Prozent zu. Hier wurden mit den Zahlen für das dritte Quartal die Markterwartungen jeweils übertroffen.

TDK und Kyocera nach Prognse-Erhöhungen gesucht

Bei den Einzelwerten gehörten in Tokio TDK (+8,7%) und Kyocera (+5,3%) zu den größten Gewinnern. Beide Unternehmen haben für das Fiskaljahr ihre Ziele für Umsatz, Nettogewinn und Dividenden nach oben genommen. Dagegen verloren die Papiere des Pharmakonzerns Kyowa Kirin 6,4 Prozent, nachdem für den Neunmonatszeitraum ein Gewinnrückgang von 12 Prozent vermeldet worden war.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.324,30 -0,6% +11,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.520,90 -0,4% +8,0% 07:00 Kospi (Seoul) 3.013,49 +1,2% +4,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.505,34 -1,1% +0,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.083,97 -0,3% -7,8% 09:00 Taiex (Taiwan) 17.065,97 -0,0% +15,8% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.230,48 +0,4% +12,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.537,33 +0,4% -5,9% 10:00 BSE (Mumbai) 60.229,90 +0,2% +25,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:58 % YTD EUR/USD 1,1608 +0,1% 1,1602 1,1564 -5,0% EUR/JPY 131,94 -0,3% 132,33 132,30 +4,6% EUR/GBP 0,8499 +0,1% 0,8494 0,8471 -4,8% GBP/USD 1,3658 -0,0% 1,3660 1,3650 -0,1% USD/JPY 113,66 -0,3% 114,05 114,42 +10,1% USD/KRW 1.174,81 -0,3% 1.178,70 1.178,60 +8,2% USD/CNY 6,3986 +0,0% 6,3977 6,4031 -2,0% USD/CNH 6,3968 -0,0% 6,3969 6,4015 -1,6% USD/HKD 7,7824 -0,0% 7,7830 7,7811 +0,4% AUD/USD 0,7472 -0,7% 0,7522 0,7490 -3,0% NZD/USD 0,7169 -0,2% 0,7180 0,7167 -0,2% Bitcoin BTC/USD 61.703,51 +0,9% 61.128,51 62.120,51 +112,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,28 84,05 +0,3% 0,23 +75,3% Brent/ICE 85,09 84,71 +0,4% 0,38 +68,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.795,07 1.791,83 +0,2% +3,24 -5,4% Silber (Spot) 24,03 24,02 +0,1% +0,02 -8,9% Platin (Spot) 1.059,50 1.065,91 -0,6% -6,41 -1,0% Kupfer-Future 4,36 4,39 -0,9% -0,04 +23,6% ===

