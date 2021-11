Die Aktie von Siemens Healthineers (SHL.DE) gibt am Dienstagmorgen um 0,44% auf 58,86 Euro nach und unterbricht die Erholung, die am Freitag mit dem Abpraller an der 50-Tage-Linie begann. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, doch in jüngster Zeit nahmen der Verkaufsdruck und die Volatilität zu - seit dem am 18. August ausgebildeten Allzeithoch (61,50 Euro) war der Kurs innerhalb von anderthalb Monaten um fast 12% gefallen. Am vergangenen Dienstag kam es zwar zu einer Annäherung an das Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...