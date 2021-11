Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Salzgitter. Der Stahlkonzern hatte in der vergangene Woche vorläufige Zahlen präsentiert und die Märkte überzeugt. Auch in dieser Woche gab es positive Nachrichten, die die Aktie beflügeln könnte. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.