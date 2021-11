Es geht wieder los. Kryptowährungen setzten ihre Rallies in ungeahnte Höhen fort. Ethereum hat bereits vorgemacht, wie der Anstieg auf neue Hochs funktioniert. Wo das nächste Kursziel liegt, zeigt ein Blick in den Chart. Ob Bitcoin nachziehen kann, ist noch offen. Doch es sieht gut aus, für den Kursschub nach oben. Die Details erfahren Sie auch hier mit einem Blick in den Chart. Ethereum mit Kursziel von 4.850 USD Das Kopf an Kopf Rennen zwischen ...

