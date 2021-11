Der Bundesverband Solarwirtschaft sieht das Fernwärmenetz als "riesigen weißen Fleck auf der Landkarte der Energiewende". Per Auktion vergebene Marktprämien für solare Fernwärme sollen das ändern, fordert der Verband. In der Fernwärme liege gewaltiges Klimaschutzpotenzial brach. Dieses ließe sich mit modernen Solarthermie-Großanlagen kosteneffizient heben, erklärt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW). Der Verband fordert dafür ein "Pushprogramm" in Form von Marktprämien für solare Fernwärme, ...

