Wien (www.anleihencheck.de) - Präsident Erdogan hat die Finanzmärkte einmal mehr in Aufregung versetzt, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe des "emreport".Er habe drei weitere Mitglieder des für die Zinspolitik zuständigen Notenbankgremiums entlassen. Offenbar hätten diese sich zu stark gegen Zinssenkungen im aktuellen Umfeld ausgesprochen. Damit dürften wohl bald weitere Zinsschritte nach unten anstehen, selbst bei anhaltend hoher Inflation. Auf den Finanzmärkten sei das nicht gut angekommen; die Lira sei erneut unter Druck geraten. Mit einem Minus von fast 20% sei sie 2021 die bislang schwächste Schwellenländerwährung. Der Türkei drohe damit eine Wiederholung vergangener Zeiten, als Stimulus durch Zinssenkungen und höhere Kreditvergabe trotz hoher bzw. steigender Inflation erfolgt sei, was im Gegenzug die Landeswährung geschwächt habe. ...

