Nach einer Datenanalyse kam heraus, dass die OPEC+ Ihre angegebene Förderquotenerhöhung nicht einhalten konnte. Richtungsweisend für den Heizölpreis werden in den nächsten Tagen zum einen die US-Bestandsdaten des API und DOE erwartet und zum anderen das OPEC+ Meeting an diesem Donnerstag. Die OPEC+ steigern Ihre Produktion in den letzten Monaten eigentlich um 400.000 B/T. Jetzt gibt es allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...