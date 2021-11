Es war eine schlechte Nachricht für die Investoren als die Eyemaxx Real Estate AG in der vergangenen Woche verkündete, derzeit nicht über die notwendigen Finanzmittel für die fristgerechte halbjährliche Zinszahlung ihrer 5,50%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN DE000A2GSSP3) zu verfügen. Dabei handelt es sich um einen Auszahlungsbetrag von etwa 1,5 Mio. Euro, denn die Eyemaxx-Anleihe 2018/23 verfügt über ein aufgestocktes Gesamtvolumen in Höhe von 55 Mio. Euro. Die Anleihe läuft noch bis zu 25.04.2023 und wird jährlich mit 5,50% (halbjährliche Auszahlung am 26.04 und 26.10.) verzinst. Ursächlich für die ausbleibende Oktober-Zinszahlung seien laut Eyemaxx bisher nicht eingegangene Zahlungszuflüsse aus getätigten Projektverkäufen im mittleren einstelligen Millionenbereich sowie deren gescheiterte Refinanzierung.

Neue Doppelspitze

Das Unternehmen hat laut Anleihebedingungen nach dem Fälligkeitstermin (26.10.) insgesamt 10 Geschäftstage Zeit, die Zinszahlung nachzureichen (09.11.), ansonsten erhalten die Gläubiger ein außerordentliches Kündigungsrecht. Auf Nachfrage der Anleihen Finder Redaktion ließ Eyemaxx mitteilen, dass derzeit mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet werde. Am Freitagabend (29.10.) folgte eine erste Entscheidung, denn Kurt Rusam, seit einem Jahr Chief Operating Officer (COO) der Eyemaxx Real Estate Group, wurde vom Aufsichtsrat in den Vorstand berufen, um CEO Dr. Michael Müller zu unterstützen. Somit verfügt das Unternehmen nun erstmals über eine Doppelspitze. Rusam zeichnet sich fortan für den Bereich Projektentwicklung und -finanzierung verantwortlich und wird die Position des COO weiterhin innehaben.

Anleihe-Kurse

Eyemaxx gehört zweifelsohne zu den Institutionen am KMU-Anleihemarkt. Seit ...

